В участковые комиссии Марьино переданы бюллетени для голосования по Конституции

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В территориальной избирательной комиссии района Марьино прошла передача бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию России. Затем их направят на участки для дальнейшего голосования.

"В преддверии Всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ происходит обычная процедура, она проходит каждые выборы. Накануне председатели комиссий вместе с комиссиями, в сопровождении сотрудника ОВД получают бюллетени, которые поступают потом на участок, пересчитываются, подписываются двумя членами участковой комиссии и печатью", – сообщила председатель участковой комиссии № 1525 Надежда Карпова.

По словам Карповой, происходит "ступенчатая передача – от более крупного звена к более мелкому". Она добавила, что бюллетени поступают в ТИК, а после комиссия распределяет и передает их в участковую комиссию.

"После того как участковая комиссия получит эти бюллетени, идет их пересчет тремя членами участковой комиссии", – уточнила председатель участковой комиссии № 1525.

В дальнейшем участковая комиссия получает эти бюллетени, и идет их пересчет тремя членами участковой комиссии. В результате один ставит подпись на всех бюллетенях, затем ставит второй подпись, и третий ставит печать. Данная процедура необходима, чтобы не допустить просчета.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию указом президента РФ Владимира Путина запланировано на 1 июля. С 08:00 до 20:00 в Москве будут работать 3,6 тысячи участков для голосования. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru. Проголосовать могут лица старше 18 лет, имеющие постоянную регистрацию в столице.

Ранее говорилось, что на участках для голосования в Москве обеспечат санитарную безопасность.

"Будут выдаваться маски, перчатки одноразовые, ручки, потом это все будет утилизировано", – заявил официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.