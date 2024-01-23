Мишустин упразднил оргкомитет по подготовке РФ к участию в выставке "Экспо-2025"

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Глава российского кабмина Михаил Мишустин упразднил оргкомитет по подготовке российской экспозиции и обеспечению участия РФ во всемирной выставке "Экспо-2025" в Осаке. Распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.

Оргкомитет создали распоряжением от 17 ноября 2021 года. Его председателем был вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацуно отмечал, что власти страны исходят из того, что Россия не будет участвовать в "Экспо-2025", если ситуация на Украине не изменится.

Голосование по выбору столицы выставки проходило на Генеральной ассамблее Международного бюро выставок в Париже в 2018 году. За Осаку проголосовали 92 страны – участницы организации.

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