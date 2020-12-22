Прощание с Курляндским пройдет в Центральном доме работников искусств

Фото: ТАСС/Соколов Дмитрий

Прощание с одним из создателей "Ну, погоди!" Александром Курляндским пройдет 23 декабря в Центральном доме работников искусств (ЦДРИ). Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу киностудии "Союзмультфильм".

"Прощание с Александром Курляндским состоится завтра в ЦДРИ с 11:00 до 12:00", – сообщили в киностудии.

Курляндский ушел из жизни в результате продолжительной болезни на 83-м году жизни. Об этом стало известно 21 декабря.

Российскому зрителю Курляндский известен как сценарист мультсериала "Ну, погоди!". Он дебютировал в мультипликации в первом выпуске сериала, а также писал юмористические рассказы, в том числе для журнала "Ералаш".

Курляндский был дважды награжден премией "Золотой теленок", а в 2007 году ему присудили звание заслуженного деятеля искусств России.

