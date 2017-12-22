Похолодание и метель ожидаются в Москве в выходные

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

В столицу возвращается зима. Уже в выходные в городе похолодает, будет идти снег, а местами даже метель, сообщает Гидрометцентр России.

В ночь на субботу столбики термометров опустятся до минус 5–7 градусов. Днем похолодает до минус 2–4 градусов.

В воскресенье ожидается умеренный снег, местами метель, а также ветер с порывами до 12–17 метров в секунду. Ночью температура опустится до 3–5 градусов мороза. Днем будет от нуля до минус 2 градусов.

В понедельник, 25 декабря, в течение суток будет идти небольшой снег, а температура останется в пределах -3... -8 градусов. Во вторник похолодает до минус 6–11 градусов, днем ожидается 3–8 градусов мороза.

Ранее сообщалось, что погода в выходные в столичном регионе превысит климатическую норму на 6–7 градусов.