Похолодание и метель ожидаются в Москве в выходные

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
В столицу возвращается зима. Уже в выходные в городе похолодает, будет идти снег, а местами даже метель, сообщает Гидрометцентр России.
В ночь на субботу столбики термометров опустятся до минус 5–7 градусов. Днем похолодает до минус 2–4 градусов.
В воскресенье ожидается умеренный снег, местами метель, а также ветер с порывами до 12–17 метров в секунду. Ночью температура опустится до 3–5 градусов мороза. Днем будет от нуля до минус 2 градусов.
В понедельник, 25 декабря, в течение суток будет идти небольшой снег, а температура останется в пределах -3... -8 градусов. Во вторник похолодает до минус 6–11 градусов, днем ожидается 3–8 градусов мороза.
Ранее сообщалось, что погода в выходные в столичном регионе превысит климатическую норму на 6–7 градусов.
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