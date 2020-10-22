Скончался иллюзионист Джеймс Рэнди

Фото: ТАСС/Invision/AP/Richard Shotwell

Известный научный скептик и иллюзионист Джеймс Рэнди ушел из жизни. Ему было 92 года, сообщает издание Associated Press со ссылкой на образовательный фонд.

По информации организации, смерть Рэнди была связана с возрастными причинами. Настоящее имя иллюзиониста – Рэндалл Джеймс Хэмилтон Цвинге. Он родился 7 августа 1928 года во Флориде.

При этом с 1970-х годов он публично разоблачал сведения о паранормальных явлениях, чудесах и экстрасенсорных способностях.

Стал одним из основателей комитета по научному расследованию заявлений о паранормальных явлениях и основателем Образовательного фонда Джеймса Рэнди.

В итоге бывший иллюзионист гарантировал один миллион долларов тому, кто сможет подтвердить паранормальные способности. За все время с момента создания фонда данную премию так и никто не получил. Рэнди также является автором ряда книг.