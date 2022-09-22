Эксперт назвал способы быстро влюбить в себя человека

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Есть несколько способов относительно быстро влюбить в себя человека. Своей потенциальной паре следует делать комплименты об их личных качествах, считает эксперт по отношениям Джейкоб Лукас. Ролик, посвященный этой теме, он опубликовал в TikTok.

По его словам, не стоит на регулярной основе делать те комплименты, которые потенциальный партнер постоянно слышит. Лукас утверждает, что лучше всего подойдут слова об амбициях или энергетике. Привлекательные люди, считает эксперт, ценят именно такие комплименты.

Кроме того, Лукас поделился, что говорить приятные слова лучше прямо посреди диалога. Он заявил, что подобные действия покажутся потенциальному партнеру искренними.

"Если вы видите, что человек сегодня очень старался над своим внешним видом и одеждой, то сделайте ему комплимент таким образом, чтобы он почувствовал себя особенным", – заключил эксперт.

Ранее исследование компании Adobe показало, что эмодзи баклажана во время онлайн-флирта снижает привлекательность собеседника. Самым привлекательным признали смайл с поцелуем. В лучшую тройку также вошли окруженный сердцами смайл и эмодзи с сердцами вместо глаз.