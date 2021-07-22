Абхазия получит от России помощь в лечении больных COVID-19

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Россия окажет помощь Абхазии в лечении больных коронавирусом на фоне новой вспышке инфекции в республике, заявил абхазский президент Аслан Бжания. Об этом сообщается на сайте главы Абхазии.

Бжания рассказал, что по итогам переговоров Москва согласилась направить в Абхазию военный мобильный госпиталь на 150 мест. Место его размещения и условия проживания российских специалистов будут подготовлены в ближайшее время.

Также президент республики отметил, что находится в постоянном контакте с Владимиром Путиным по вопросу поставки второй партии вакцин "Спутник V".

"Мы находимся в приоритете и этот вопрос будет решен", – добавил Бжания.

Ранее пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского опубликовала сообщение, в котором украинская сторона фактически признала независимость Абхазии. До этого глава государства посетил Грузию, о чем сообщалось на сайте офиса президента. В изначальной версии сообщения говорилось о том, что президент ознакомился с ситуацией на границе с Абхазией. Таким образом, Киев признал независимость республики.