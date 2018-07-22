МЧС предупредило о грозах и усилении ветра в вечерние часы

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Столичное управление МЧС предупредило о грозах и сильном ветре с порывами до 15 метров в секунду во второй половине дня в воскресенье, 22 июля.

Уважаемые москвичи и гости столицы! По информации Росгидромет в ближайший час с сохранением до 21.00 часа 22 июля в Москве ожидается дождь, гроза, при грозе усиление ветра порывами до 15 метров в секунду. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, рыбачить. Будьте внимательны и осторожны!" – говорится в сообщении ведомства на странице в Twitter.

Ранее синоптики продлили предупреждение о потенциально опасных метеоусловиях до конца воскресенья, 22 июля. Погоде в столице присвоили желтый уровень опасности из-за гроз и сильного ветра. Предупреждения продлевают уже неделю. Они затрагивают и все соседние со столичным регионом области.

Согласно прогнозам Гидрометцентра РФ, воскресенье в городе немного похолодает – днем столбики термометров покажут около 24 градусов тепла. Ветер также слегка ослабнет. Сократится и объем осадков – обильного дождя не ожидается.