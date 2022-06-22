Совфед разрешил регистрировать детей по месту жительства родителей

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Совет Федерации одобрил закон, по которому родители получили право регистрировать по месту жительства своих новорожденных детей. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее россияне могли регистрировать детей только по месту их фактического появления на свет. В совокупности с закрытием родильных отделений в регионах родители сталкивались с невозможностью регистрировать детей там же, где проживают на постоянной основе.

"По статистике, рождаемость в отдельных городских поселениях, городских и муниципальных округах равна нулю, что искажает статистический учет, при этом нарушаются права родителей", – указано в пояснительной записке к новому закону.

В итоговой версии документ распространяется не только на проживающих в небольших городских поселениях и иных маленьких муниципалитетах, но и на всех граждан России.

Ранее законопроект одобрили в Госдуме. Изменения в законодательстве объяснили реформой системы родовспоможения, в связи с которой в ряде городских и муниципальных округов закрыли родильные отделения.