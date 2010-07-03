Ведущим шоу на BBC станет 3D-Путин

Фото: twitter.com/bbcpress

Анимированный Владимир Путин стал ведущим нового комедийного шоу на BBC. Анонс передачи появился в Twitter компании.

Создатели уже подготовили два пилотных эпизода с участием российского президента. Само шоу получило название "Вечер с Владимиром Путиным". По задумке авторов, 3D-персонаж будет общаться с реальными гостями и перемещаться по студии.

Среди первых гостей пресс-секретарь бывшего премьера Великобритании Тони Блэра Аластер Кэмпбелл и журналистка Джун Сарпонг. Известно, что озвучкой Путина займется актер Нэтт Тапли, который пишет для него текст.

В соцсетях к проекту отнеслись неоднозначно. Некоторые зрители решили, что подобные проекты не подходят телеканалу.

В начале мая ведущего BBC Дэнни Бейкера уволили за сравнение сына принца Гарри с шимпанзе. После волны критики журналист удалил публикацию из соцсетей.

