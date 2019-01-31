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15:32

Роскомнадзор выявил нарушения у вещателя телеканала BBC

власть

15:32

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Фото: ТАСС/Роман Балаев

Роскомнадзор выявил нарушения у ООО "Бритиш телевижн", осуществляющего вещание в России телеканала BBC World News. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.

"В настоящий момент производится оценка процессуального статуса данных нарушений", – говорится в заявлении ведомства. О принятых мерах Роскомнадзор сообщит позднее.

В конце декабря Роскомнадзор начала проверку интернет-ресурсов BBC и телеканала BBC World News на предмет соблюдения российского законодательства. По итогам проверки ведомство обнаружило в материалах русскоязычной версии сайта BBC материалы, транслирующие идеологические установки террористов, в частности, цитаты лидера запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" аль-Багдади.

Роскомнадзор начал проверку BBC после того, как вещательный регулятор Ofcom предъявил претензии к деятельности телеканала Russia Today в Великобритании.

Роскомнадзор начал проверку BBC после претензий британцев к Russia Today

власть

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