Роскомнадзор выявил нарушения у вещателя телеканала BBC

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Роскомнадзор выявил нарушения у ООО "Бритиш телевижн", осуществляющего вещание в России телеканала BBC World News. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.

"В настоящий момент производится оценка процессуального статуса данных нарушений", – говорится в заявлении ведомства. О принятых мерах Роскомнадзор сообщит позднее.

В конце декабря Роскомнадзор начала проверку интернет-ресурсов BBC и телеканала BBC World News на предмет соблюдения российского законодательства. По итогам проверки ведомство обнаружило в материалах русскоязычной версии сайта BBC материалы, транслирующие идеологические установки террористов, в частности, цитаты лидера запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" аль-Багдади.

Роскомнадзор начал проверку BBC после того, как вещательный регулятор Ofcom предъявил претензии к деятельности телеканала Russia Today в Великобритании.

