В Роскомнадзоре рассказали об итогах проверки BBC

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Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что телеканал BBC World News в России пока не понес наказание за нарушения, поскольку претензии к каналу RT в Великобритании не получили дальнейшего развития. При этом он добавил, что российская сторона будет действовать зеркально. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава ведомства также добавил, что две недели назад он написал британскому регулятору Ofcom письмо, в котором сообщил, что ведомство хотело бы "аналогичные действия, которые Ofcom применяет к СМИ, в том числе российским, действующим на территории Великобритании, транспарентно применять и в нашей практике".

Он уточнил, что ответа пока так и не поступило с их стороны, но надеется, что это произойдет в ближайшее время. "Ответа пока нет, он, очевидно, в пути, наверное", – добавил глава Роскомнадзора.

В конце декабря Роскомнадзор начал проверку интернет-ресурсов BBC и телеканала BBC World News на предмет соблюдения российского законодательства.

По итогам проверки ведомство обнаружило в материалах русскоязычной версии сайта BBC материалы, транслирующие идеологические установки террористов, в частности, цитаты лидера запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" аль-Багдади.

Роскомнадзор начал проверку BBC после того, как вещательный регулятор Ofcom предъявил претензии к деятельности телеканала Russia Today в Великобритании.