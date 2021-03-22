Москвичей предупредили о гололедице

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Уточняется, что предупреждение будет действовать до 12:00 среды, 24 марта.

Ранее сообщалось, что мощное потепление ожидается в столице в конце рабочей недели. Отмечается, что самыми прохладными будут 22 и 23 марта.

В эти дни столбики термометров днем не поднимутся выше +3 градусов. Однако уже со среды начнется потепление, отметили метеорологи.

