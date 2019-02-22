Перед покупкой коньяка рекомендовали посмотреть на бутылку в интернете

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Роскачество советует покупать коньяк в специализированных магазинах, предварительно изучив в интернете, как выглядит бутылка. Такие рекомендации организация опубликовала в канун Дня защитника Отечества.

Специалисты говорят, что в первую очередь следует обратить внимание на то, чтобы на этикетке и контрэтикетке присутствовала вся необходимая стандартная информация на русском языке: от наименования продукта, объема, даты производства до адреса производителя.

Нужно соотнести выдержку коньяка и его цену, а также обратить внимание на терминологию и обозначения, которые касаются именно коньяка, поскольку на цену и качество не в последнюю очередь влияет выдержка коньячных дистиллятов. В Роскачестве напоминают, что, чем больше выдержка, тем ярче вкус напитка и выше цена.

Сегодня бутылку коньяка объемом 0,5 литра в магазине можно купить минимум за 371 рубль, но эта цифра не отражает реальной картины. По оценкам экспертов, минимальная розничная цена на российский коньяк, с учетом акцизов и технологии производства, должна составлять не менее 450 рублей.

Если покупать коньяк в специализированных, фирменных магазинах, будет меньше шансов нарваться на подделку. В любом случае надо внимательно изучить этикетку: поводом задуматься может стать любое нарушение.

Роскачество провело свое исследование, по итогам которого лучший вкус и качество показали один российский и пять французских коньяков: Courvoisier, Hennessey, Martell, Remy Martin, "Бахчисарай" и Camus.