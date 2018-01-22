Героиня мультфильмов Минни Маус получила звезду на голливудской Аллее славы

22 января, 22:34
Фото: ТАСС/Zuma/Bryan Smith
Вымышленный мультперсонаж студии Disney Минни Маус получила звезду на знаменитой Аллее славы в Голливуде.
Как сообщает ТАСС, звезда будет открыта в ходе официальной церемонии, в которой примут участие гендиректор Disney Роберт Айгер и певица Кэти Перри. Это будет уже 2627-я по счету звезда, вмонтированная в тротуар знаменитого бульвара.
Отмечается, что "партнер" Минни, мышонок Микки Маус получил собственную звезду на Аллее славы еще в 1978 году. Он был первым из персонажей анимационных фильмов, удостоенных собственной плиты.
В 2016 году в честь 10-летия компании Disney в России аниматоры студии создали эпизод мультсериала "Микки Маус" под названием "Большой балет". Основное действие серии развернулось в Большом театре, где Микки и его спутница Минни провели незабываемый вечер.
При создании мультфильма, сценарий которого был написан совместно с российским офисом компании, аниматоры студии Disney "черпали вдохновение в ярких образах и символах русской культуры".
Анимационный сериал "Микки Маус" представляет собой современные приключения Микки, Минни, Гуфи, Плуто, Дональда и Дэйзи в разных странах. В предыдущих сериях герои уже успели побывать в Токио, Пекине, Париже, Нью-Йорке и других городах мира.
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