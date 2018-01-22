Героиня мультфильмов Минни Маус получила звезду на голливудской Аллее славы

Фото: ТАСС/Zuma/Bryan Smith

Вымышленный мультперсонаж студии Disney Минни Маус получила звезду на знаменитой Аллее славы в Голливуде.

Как сообщает ТАСС, звезда будет открыта в ходе официальной церемонии, в которой примут участие гендиректор Disney Роберт Айгер и певица Кэти Перри. Это будет уже 2627-я по счету звезда, вмонтированная в тротуар знаменитого бульвара.

Отмечается, что "партнер" Минни, мышонок Микки Маус получил собственную звезду на Аллее славы еще в 1978 году. Он был первым из персонажей анимационных фильмов, удостоенных собственной плиты.

В 2016 году в честь 10-летия компании Disney в России аниматоры студии создали эпизод мультсериала "Микки Маус" под названием "Большой балет". Основное действие серии развернулось в Большом театре, где Микки и его спутница Минни провели незабываемый вечер.

При создании мультфильма, сценарий которого был написан совместно с российским офисом компании, аниматоры студии Disney "черпали вдохновение в ярких образах и символах русской культуры".

Анимационный сериал "Микки Маус" представляет собой современные приключения Микки, Минни, Гуфи, Плуто, Дональда и Дэйзи в разных странах. В предыдущих сериях герои уже успели побывать в Токио, Пекине, Париже, Нью-Йорке и других городах мира.