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Трое россиян вошли в список самых перспективных людей Европы до 30 лет по версии журнала Forbes.

В ежегодный рейтинг от России попали: Денис Федоряев (один из основателей компании Blazar Capital), Гульназ Хусаинова (компания Easysize), Татьяна Кожевникова (магазин по пошиву мужских костюмов на заказ Artefact London).

Отмечается, что каждый из этих молодых предпринимателей делает бизнес за пределами Российской Федерации.

В рейтинге, который ежегодно составляет журнал, представлены имена самых перспективных бизнесменов, спортсменов, деятелей искусства в Европе моложе 30 лет. В каждой из 10 категорий представлено по 30 участников. Таким образом, в список 2018 года вошло более 300 человек из 34 стран.

В ноябре 2017 года журнал Forbes составил рейтинг самых успешных молодых бизнесменов до 30 лет, в который также вошли трое россиян.

В список попали основатель стартапа Visabot Артем Голдман, создатель платформы Ethereum Виталик Бутерин и фэшн-дизайнер Мария Казакова. Всего Fobres отметил 600 молодых предпринимателей из 20 отраслей.

Ранее Forbes составил список самых влиятельных женщин мира, в котором появились две россиянки. Это главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян и председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина.