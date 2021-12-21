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Общество

15:21

Москва онлайн: шеф-повар Алексей Когай научит готовить салат "Сахалин"

общество еда Москва онлайн

Фото: depositphotos/ryzhkov86

22 декабря Москва онлайн завершит новогодний цикл кулинарных мастер-классов. На этот раз мы побываем в заведении "Сахалин", которое имеет одну звезду Michelin. Шеф-повар Алексей Когай научит наших зрителей готовить салаты оливье и "Сахалин".

Для приготовления салата "Сахалин" потребуются:

  • томатный конкассе – 50 граммов;
  • авокадо – 50 граммов;
  • салат айсберг – 20 граммов;
  • крабовое мясо – 60 граммов;
  • икра тобико – 40 граммов;
  • соус руй – 60 граммов;
  • масло из петрушки – 10 граммов.

Для салата оливье вам понадобятся:

  • отварной картофель – 60 граммов;
  • отварная морковь – 20 граммов;
  • отварное яйцо – 40 граммов;
  • жареные тигровые креветки – 50 граммов;
  • свежий огурец – 20 граммов;
  • зеленый горошек – 15 граммов;
  • домашний майонез – 30 граммов;
  • маринованные раковые шейки – 10 граммов;
  • масло из петрушки – 10 граммов;
  • микс салатов – 3 грамма.

Смотрите трансляцию 22 декабря в 10:15 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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