Москва онлайн: шеф-повар Алексей Когай научит готовить салат "Сахалин"

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22 декабря Москва онлайн завершит новогодний цикл кулинарных мастер-классов. На этот раз мы побываем в заведении "Сахалин", которое имеет одну звезду Michelin. Шеф-повар Алексей Когай научит наших зрителей готовить салаты оливье и "Сахалин".

Для приготовления салата "Сахалин" потребуются:



томатный конкассе – 50 граммов;

авокадо – 50 граммов;

салат айсберг – 20 граммов;

крабовое мясо – 60 граммов;

икра тобико – 40 граммов;

соус руй – 60 граммов;

масло из петрушки – 10 граммов.

отварной картофель – 60 граммов;

отварная морковь – 20 граммов;

отварное яйцо – 40 граммов;

жареные тигровые креветки – 50 граммов;

свежий огурец – 20 граммов;

зеленый горошек – 15 граммов;

домашний майонез – 30 граммов;

маринованные раковые шейки – 10 граммов;

масло из петрушки – 10 граммов;

микс салатов – 3 грамма.