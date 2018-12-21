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21 декабря, 17:44

Глава Роскомнадзора прокомментировал проверку BBC

общество эксклюзив

21 декабря, 17:44

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Глава Роскомнадзора Александр Жаров дал комментарий порталу Москва 24 о проверке канала BBC World News.

"Очевидно, это в том числе реакция на действия английского регулятора, это соответствует действительности. И пристальное внимание к действиям канала BBC World естественная реакция на это", – пояснил он.

Кроме того, это проверка, которая может затронуть любое СМИ, добавил Жаров. При проверке используются автоматизированные системы, так что она коснется всего контента канала. О результатах мероприятия сообщат дополнительно – скорее всего, в следующем году, уточнил руководитель Роскомнадзора.

Британский медиарегулятор Ofcom ранее объявил о нарушениях у телеканала RT. Представители компании заподозрили российское СМИ в необъективном освещении событий на Украине и в Сирии.

16 декабря стало известно, что BBC начала поиск доказательств "вмешательства России" в протесты во Франции. Журналистка компании заявила российским коллегам, что ее "редакция требует крови" и потому она должна "найти углы", чтобы доказать причастность России к событиям в Париже.

21 декабря Роскомнадзор решил проверить материалы канала BBC World News, распространяемого на территории РФ, и интернет-изданий BBC на соответствие их материалов российским законам. Британская радиовещательная корпорация BBC считает, что не нарушает законодательства России.

общество эксклюзив

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