Глава Роскомнадзора прокомментировал проверку BBC

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Глава Роскомнадзора Александр Жаров дал комментарий порталу Москва 24 о проверке канала BBC World News.

"Очевидно, это в том числе реакция на действия английского регулятора, это соответствует действительности. И пристальное внимание к действиям канала BBC World естественная реакция на это", – пояснил он.

Кроме того, это проверка, которая может затронуть любое СМИ, добавил Жаров. При проверке используются автоматизированные системы, так что она коснется всего контента канала. О результатах мероприятия сообщат дополнительно – скорее всего, в следующем году, уточнил руководитель Роскомнадзора.

Британский медиарегулятор Ofcom ранее объявил о нарушениях у телеканала RT. Представители компании заподозрили российское СМИ в необъективном освещении событий на Украине и в Сирии.

16 декабря стало известно, что BBC начала поиск доказательств "вмешательства России" в протесты во Франции. Журналистка компании заявила российским коллегам, что ее "редакция требует крови" и потому она должна "найти углы", чтобы доказать причастность России к событиям в Париже.

21 декабря Роскомнадзор решил проверить материалы канала BBC World News, распространяемого на территории РФ, и интернет-изданий BBC на соответствие их материалов российским законам. Британская радиовещательная корпорация BBC считает, что не нарушает законодательства России.