В Москве 31 августа пройдет первый городской бизнес-фестиваль

Фото: depositphotos/kasto
Первый столичный бизнес-фестиваль GreenFieldFest пройдет на территории Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" на Волгоградском проспекте 31 августа.
Фестиваль объединит свыше трех тысяч участников, рассказала заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина. Среди них будут руководители высокотехнологичных компаний столицы, действующих и потенциальных резидентов ОЭЗ, технопарков и промкомплексов. Участие в мероприятии также примут представители российских и зарубежных ОЭЗ и сотрудники инвестиционных фондов и организаций.
"В Москве более 20 тысяч объектов инновационной инфраструктуры, в том числе, высокотехнологичных предприятий. Для дальнейшей реализации промышленного и внедренческого потенциала столицы чрезвычайно важна кооперация между ними. Взаимодействуя, используя возможности друг друга, они могут добиться еще более впечатляющих результатов", – рассказала Наталья Сергунина. Она добавила, что крупное событие объединит лидеров технологического развития Москвы.
На фестивале будет деловая и развлекательная программы. Предусмотрены выступления известных экспертов, бизнес-коучей. Кроме того, участники смогут посетить мастер-классы и сессии по развитию профессиональных коммуникаций. Все желающие получат пошаговую консультацию, как стать резидентом особой экономической зоны. По ОЭЗ проведут экскурсии с посещением коворкинг-зоны. Для гостей организуют игру "Битва за инвестора".
В развлекательной программе предусмотрены концерт группы Brainstorm, диджей-сеты и угощения. Подробную информацию можно посмотреть на сайте мероприятия – www.gffest.ru.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: