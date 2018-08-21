В Москве 31 августа пройдет первый городской бизнес-фестиваль

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Первый столичный бизнес-фестиваль GreenFieldFest пройдет на территории Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" на Волгоградском проспекте 31 августа.

Фестиваль объединит свыше трех тысяч участников, рассказала заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина. Среди них будут руководители высокотехнологичных компаний столицы, действующих и потенциальных резидентов ОЭЗ, технопарков и промкомплексов. Участие в мероприятии также примут представители российских и зарубежных ОЭЗ и сотрудники инвестиционных фондов и организаций.

"В Москве более 20 тысяч объектов инновационной инфраструктуры, в том числе, высокотехнологичных предприятий. Для дальнейшей реализации промышленного и внедренческого потенциала столицы чрезвычайно важна кооперация между ними. Взаимодействуя, используя возможности друг друга, они могут добиться еще более впечатляющих результатов", – рассказала Наталья Сергунина. Она добавила, что крупное событие объединит лидеров технологического развития Москвы.

На фестивале будет деловая и развлекательная программы. Предусмотрены выступления известных экспертов, бизнес-коучей. Кроме того, участники смогут посетить мастер-классы и сессии по развитию профессиональных коммуникаций. Все желающие получат пошаговую консультацию, как стать резидентом особой экономической зоны. По ОЭЗ проведут экскурсии с посещением коворкинг-зоны. Для гостей организуют игру "Битва за инвестора".

В развлекательной программе предусмотрены концерт группы Brainstorm, диджей-сеты и угощения. Подробную информацию можно посмотреть на сайте мероприятия – www.gffest.ru.