Российские моряки в Пусане просят помощи в возвращении домой

Фото: flickr/Richard Fisher
Моряки с российского судна "Палладий", которое находится в Южной Корее, обратились в профсоюз с просьбой помочь им вернуться в Россию и получить полный расчет по зарплате, передает ТАСС.
Как сообщил председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов, сегодня в адрес организации поступило обращение от пяти членов экипажа судна "Палладий", которое в настоящее время находится в порту Пусан.
По словам Суханова, у моряков есть проблема в получении полного расчета по заработной плате. В течении двух месяцев после окончания сроков действия трудовых контрактов моряки не могут уехать на родину.
Экипаж просит помощи в возвращении в Россию и в выплате заработной платы. С этой же просьбой они обратились в генеральное консульство РФ в Южной Корее. Дальневосточная организация профсоюза уже подготовила обращение в Приморскую транспортную прокуратуру.
Жалоба от восьми членов экипажа танкера "Палладий" поступила в профсоюз в июне. Моряки заявляли, что работодатель в течение пяти месяцев не выплачивает зарплату в полном объеме.
После обращения профсоюза в Следственный комитет и в инспекцию Международной федерации транспортных рабочих в порту Пусан большая часть долга по заработной плате морякам была выплачена. На тот момент российским морякам задолжали около 250 тысяч рублей.
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