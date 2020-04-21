Минпромторг РФ предложит изменения в правилах перерегистрации отпускных цен на лекарства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минпромторг России предложит изменить правила обязательной перерегистрации отпускных цен на жизненно необходимые и важные лекарственные препараты (ЖНВЛП). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Министерство готовит предложения по внесению изменений в правила обязательной перерегистрации в 2019–2020 годах зарегистрированных предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП", – говорится в сообщении.

Представитель Минпромторга добавил, что ведомство в постоянном режиме следит за производством лекарств ниже ценового сегмента стоимостью до 100 рублей. При выявлении отсутствия препаратов соответствующее постановление о нарушении отправляется в Минздрав.

В Минпромторге сообщили, что из-за сложившейся экономической ситуации в мире увеличился спрос на активные фармацевтические субстанции для производства лекарств, а следом произошло и повышение цен. В связи с этим ведомство намерено принять срочные меры по обеспечению рентабельности производства препаратов.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на копию обращений семи фарматических компаний сообщила, что некоторые российские производители лекарств сообщили Минпромторгу о возможном прекращении выпуска ряда жизненно важных лекарств из-за низкой максимально допустимой цены.

К таким лекарствам были отнесены парацетамол, раствор глюкозы, обезболивающее ибупрофен, антигистаминное средство димедрол и другие.

В конце марта члены Совета Федерации поддержали закон, призванный сдерживать цены на лекарства и медицинские изделия в условиях эпидемий. Поправки внесли в статьи 60 Федерального закона "Об обращении лекарственных средств" и 38 закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ".

