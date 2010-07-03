Солнечным и теплым окажется воскресный день в Москве

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Воскресный день в Москве и Подмосковье будет солнечным и теплым, сообщает портал "Метеоновости".

Комфортную теплую погоду обеспечит юго-западная периферия антициклона. Ожидается переменная облачность без осадков.

В послеполуденные часы воздух в городе прогреется до 14-16 градусов тепла, по области – до плюс 11-16 градусов.

Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное в середине дня составит 759 мм ртутного столба, что выше нормального. Относительная влажность около 30%.

По словам синоптиков, влияние антициклона в столичном регионе усилится, атмосферное давление подрастет, а температура воздуха останется в пределах климатической нормы.

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пообещал, что в начале следующей недели в Москву заглянет настоящее лето.

По словам метеоролога, ожидаются околорекордные показатели температуры воздуха. Вся неделя будет солнечной и без осадков, ветер слабый. Ночная температура воздуха будет постепенно повышаться.