Заснеженную Москву сняли с коптера

Заснеженным выдалось утро 21 февраля у москвичей. По прогнозам синоптиков, днем в городе температура составит от минус 2 до 0 градусов. Ожидаются снегопад и метели. Автомобилистов просили отказаться от поездок на личном авто.

Посмотреть на заснеженную Москву с высоты птичьего полета можно с помощью видео Агентства "Москва".