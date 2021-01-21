МВД привлечет к ответственности блогеров, выдавших себя за полицейских

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В МВД пообещали привлечь к ответственности блогеров, которые для своих видеороликов переоделись в полицейских. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте ведомства.

Ранее в некоторых социальных сетях распространились видео, на которых люди в форме полиции срывают с себя знаки отличия.

"Размещенные в социальных сетях видеозаписи с участием граждан в полицейской форме являются фейковыми и постановочными", – заявили в МВД.

В ведомстве уточнили, что участники съемок не служат в органах внутренних дел.

Ранее в Роскомнадзоре объявили, что сайты и социальные сети могут привлечь к ответственности за вовлечение детей в противоправную деятельность. Наказание за подобные действия предусмотрено статьей 13.41 КоАП РФ.

