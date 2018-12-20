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10:18

Россияне стали меньше ездить в Великобританию

общество туризм

10:18

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Фото: depositphotos/Bertl123

Спрос среди россиян на поездки в Великобританию за девять месяцев текущего года сократился на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал газете "Известия" Олег Сафонов.

При этом глава Ростуризма подчеркнул, что ведомство не располагает информацией о том, как на спрос повлиял инцидент с попыткой отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Сафонов полагает, что падение спроса на поездки в Британию может быть связано с антироссийской активностью властей Соединенного Королевства.

Ранее в Ассоциации туроператоров назвали города России и мира, где россияне смогут почувствовать праздничную атмосферу. В первую очередь это Москва, Санкт-Петербург, Суздаль, Углич и Казань.

Новогодними городами зарубежья признали Прагу, Рим, Загреб, Париж и Рованиеми в Финляндии.

общество туризм

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