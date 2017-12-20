В магазинах Новосибирска отказались принимать новую двухтысячную купюру

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко
Журналисты новосибирского издания "НГС.Новости" провели эксперимент и попытались расплатиться в магазинах, аптеках и метро купюрами номиналом две тысячи рублей. В половине мест новые деньги не стали принимать.
Всего в эксперименте было задействовано 10 торговых точек, сообщает "НГС.Новости". В метро и аптеке купюру приняли безоговорочно. А в некоторых магазинах заявили, что не знают о существовании такой банкноты и отказались ее принимать в качестве оплаты товара. Другие продавцы и вовсе уверили журналистов, что такая купюра еще не выпущена Центробанком, и что покупатели пытаются "спихнуть" неизвестную иностранную валюту.
Издание отмечает, что в некоторых торговых точках банкноту принимали после долгих обсуждений ее существования между продавцами, администраторами и охранниками.
Ранее сообщалось, что новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей презентовали 12 октября. В них использован усовершенствованный защитный комплекс. Символы для банкнот выбирали всей страной путем открытого голосования. На 200-рублевой купюре изображены Херсонес Таврический и памятник Затопленным кораблям в Севастополе. Банкноту номиналом 2000 рублей украшают космодром "Восточный" и мост на остров Русский во Владивостоке.
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