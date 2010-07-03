Собственник выселяет жильцов общежития на Фестивальной улице

Жильцы общежития на Фестивальной улице обвиняют владельцев помещения в беспределе. Якобы они собираются продать дом, а людей выселить. Им уже отключают свет и грозят оставить без воды, сообщает телеканал Москва 24.
Восемь семей с постоянной пропиской просят освободить помещение. Собственник здания – компания "Моспромстрой" – объясняет выселение капремонтом. И предлагает жильцам альтернативу: комнаты в других общежитиях. Но жильцов они не устраивают.
"Комнаты все в ужасном состоянии, туалета нет, умывальников нет, душевые в ужасном состоянии – ни кабинок, ни дверей нет", – отмечает Алексей Саломатников.
"Эта комната проходная для других двух комнат. То есть через меня будут соседи ходить", – волнуется Ирина Саломатникова.
Переезжать боятся и по другим причинам: ходят слухи, что общежитие освобождают для продажи. А те, кто здесь живет, стоят в очереди на улучшение жилищных условий и не знают, сохранится ли их место, если они выпишутся из общежития на Фестивальной.
"Им был задан вопрос, теряем ли мы эту очередь, если мы переезжаем. Ответа они нам не дали. Я же не могу согласиться переехать, а мне придет ответ: а вы слетаете с очереди. И я сижу жду здесь. Также они уже три недели не дают ответ, будет тут ремонт или продажа общежития", – добавляет Ирина Саломатникова.
В общежитии на Фестивальной живут работники Федеральной службы исполнения наказаний. Комнаты им предоставили, еще когда ФСИН была в составе МВД. В 1998 году она перешла в ведение министерства юстиции.
Собственник комментировать ситуацию на камеру отказался, но прислал письменный ответ. Юристы в действиях собственника ничего незаконного не видят: он не обязан продлевать договор.
"При этом наймодатель не обязан предоставлять нанимателям никаких помещений – это их личное дело, они могут на рынке в Москве или Подмосковье снимать другие помещения", – отметил юрист, заместитель гендиректора Ассоциации "ЖКХ и городская среда" Дмитрий Гордеев.
"Если компания является собственником общежития и хочет лишить людей жилища, то это противоречит 40-й статье Конституции РФ, которая говорит: каждый имеет право на жилище, никто не может быть произвольно лишен жилища", – оппонирует общественный деятель по вопросам ЖКХ Наталья Чернышева.
В свои общежития Моспромстрой съемочную группу не пустил.
Однако горячую воду в общежитии все же дали и позже повесили объявление "25 ноября в здании отключат все".
Ранее произошел конфликт между москвичами, живущими у набережной Тараса Шевченко, и администрацией "Мастерской Петра Фоменко", которая намерена построить второе здание.
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