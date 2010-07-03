Москвичи воюют с "Мастерской Петра Фоменко" из-за нового здания театра

13:37
Москвичи выступают против строительства нового здания "Мастерской Петра Фоменко"
Москвичи, живущие у набережной Тараса Шевченко, недовольны планами "Мастерской Петра Фоменко" построить второе здание. Администрация театра уверяет, что это необходимо, сообщает телеканал Москва 24.
Местные жители боятся, что их лишат единственной зеленой зоны в районе и что в новом здании разместится очередной ночной клуб. По их информации, планируется строительство здания площадью 70 тысяч квадратных метров.
"Посмотрите на ту сторону. Там три дерева и бетон. У нас достаточно магазинов. К тому же театр не мирового уровня", – возмущается одна из жительниц.
Директор театра "Мастерская Фоменко" Андрей Воробьев отметил, что планируется строительство здания на 8 тысяч квадратных метров.
Сейчас в старом здании склады забиты под завязку. Сцен и репетиционных баз не хватает. Чтобы представить новый спектакль, приходится закрывать главную сцену на несколько недель.
Действующий театр строили тоже с большим скандалом. Но в итоге сейчас здание органично вписалось в городской ландшафт. Его даже ласково называют землянкой.
"Мы обязаны представить проект жителям. Мы своим проектом предлагаем благоустройство набережной, Дорогомиловского моста. Это именно театральная сцена, речь не идет о каких то ресторанах, клубах", – отметил ведущий архитектор ГБУ "ГлавАПУ" Александр Суслов.
Ранее сообщалось о планах благоустроить набережную Москвы-реки от Филевского парка до театра "Мастерская Петра Фоменко". Там появятся природный парк со спуском к воде, городской причал, зоны отдыха, велодорожки, кафе и пункты проката.
К проектируемой территории примыкает 30-этажная жилая застройка. Поэтому набережную поделят на две контрастные зоны – регулярную и пейзажную.
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