Москва онлайн: дефиле траурной моды пройдет на выставке "Некрополь-Tanexpo"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

21 октября в рамках Международной выставки ритуальных услуг "Некрополь-Tanexpo" состоится дефиле траурной моды.

Некрополь-Tanexpo – это совместный проект итальянской выставки Tanexpo и российской выставки "Некрополь". Сотрудничество двух крупнейших в мире похоронных выставок дает возможность проследить за развитием рынка похоронной отрасли.

Свою продукцию представят фирмы со всей России и других стран. Посетители смогут ознакомиться с ритуальным инвентарем, послушать лекции, принять участие в конкурсе гравюр и мастер-классе по изготовлению венков.

Смотрите прямую трансляцию 21 октября в 11:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.