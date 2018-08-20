Кандидат в мэры Москвы Дегтярев встретился с жителями Выхино-Жулебино

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Кандидат на пост мэра Москвы от партии ЛДПР Михаил Дегтярев встретился с жителями района Выхино-Жулебино, чтобы решить актуальные для них проблемы. На встрече политик заявил, что в столице нужно прекратить точечную застройку. Кроме того, Дегтярев назвал платные парковки издевательством.

"То же самое и с эвакуаторами: воруют машины, полный беспредел с сотрудниками Московской административной автодорожной инспекции. То есть курс на геноцид автомобилистов, это абсолютно неприемлемо", – цитирует Дегтярева Агентство "Москва".

Также кандидат в мэры столицы отметил, что в городе нужно изменить оформление вывесок. Они, по его мнению, должны быть только на русском языке. "Москва должна быть флагманом в том, чтобы русский язык защищать, чтобы были русские названия на кириллице – на нашем языке", – сказал он.

Выборы мэра Москвы состоятся в Единый день голосования 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".