Операторы мобильной связи назвали даты отмены роуминга в России

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Крупные мобильные операторы назвали точные даты отказа от внутреннего роуминга. "Вымпелком" ("Билайн") отменит роуминг по России 20 августа, МТС – 30 августа, Теле2 – до 31 августа, а "Мегафон" – 1 сентября. При этом в ряде тарифов операторов внутреннего роуминга нет уже давно, сообщает ТАСС.
Отмена внутреннего роуминга по России связана с предписанием Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Год назад ведомство выдало предупреждение и потребовало "стереть" разницу в наценках на связь при путешествии по России, которая, по сути, не обоснована.
Наценки должны быть устранены во внутрисетевом роуминге, когда человек в другом регионе обслуживается в сети своего оператора. Но также и в национальном роуминге, когда на территории, куда приехал абонент, нет домашнего оператора.
Заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин ранее заявил, что служба оштрафует "большую тройку" операторов, а сумму штрафа определит в сентябре текущего года. Отмечалось, что проверив отчеты операторов об отмене внутрисетевого роуминга, ФАС обнаружила, что они так и не выполнили предписания службы.
"Большая четверка" откажется от роуминга по России в сентябре
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