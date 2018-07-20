Александр Овечкин пришел в штаб Собянина пообщаться с волонтерами

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Хоккеист Александр Овечкин пришел в штаб Сергея Собянина пообщаться с волонтерами. Он сыграл с присутствующими в настольный футбол и примерил на себя форму добровольца.

Нападающий "Вашингтон кэпиталз" также ответил на вопросы волонтеров. Он рассказал, тяжело ли поднимать Кубок Стэнли над головой. "Весит этот трофей около 30 килограммов, а поднимали мы его часто. Так что, думаю, летом могу не заниматься – руки Кубком Стэнли я точно накачал", – приводятся слова хоккеиста на сайте штаба Сергея Собянина.

Он также рассказал о том, чего бы пожелал Сергею Собянину. По мнению хоккеиста, кандидату в случае победы следует продолжать свою работу в том же духе.

Спортсмен рассказал о том, в чем видит причины своего успеха. По его словам, многое значила поддержка семьи. "Мой отец посвятил свою жизнь мне, тому, чтобы я стал тем, кем сейчас являюсь. Никто, конечно, не знал, чего мне удастся добиться, но я хотел быть хоккеистом, и вся моя семья поддерживала меня в этом", – заявил Овечкин.

Форварда спросили о заветной мечте, он отшутился тем, что главная мечта хоккеиста – потерять зуб в борьбе – у него уже сбылась в двойном объеме.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года.

Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что корпус общественных наблюдателей обеспечит контроль на "дачных" избирательных участках во время выборов мэра города.