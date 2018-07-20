Новогодние каникулы в 2019 году продлятся 10 дней

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Опубликован проект праздничного календаря на 2019 год. Новогодние каникулы в России продлятся 10 дней, они начнутся с 30 декабря 2018 года. На работу россияне выйдут с 9 января 2019го. Даты праздников закреплены в проекте постановления правительства.

"В 2019 году будут следующие дни отдыха: с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года; с 23 по 24 февраля; с 8 по 10 марта; с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая; 12 июня; с 2 по 4 ноября", – отмечается в документе.

Выходные 5 и 6 января, совпадающие с праздничными днями, перенесут на 2 и 3 мая – четверг и пятницу, поясняют авторы проекта. Кроме того, выходной 23 февраля компенсируют отдыхом 10 мая.

В 2018 году, помимо начала новогодних каникул, остались еще одни длинные выходные. Россияне будут отдыхать с 3 по 5 ноября.