Выпускной в Парке Горького. Прямой эфир

В Парке Горького проходит городской праздник выпускников. В этом году отметить окончание школы здесь собралось более 22 500 выпускников из 338 школ. Территория парка разделена на тематические площадки, где выпускники могут принять участие в увлекательных мастер-классах, соревнованиях, играх, представлениях и многом другом. На Пушкинской набережной состоится большой концерт. Хедлайнерами станут Егор Крид, Feduk и другие артисты, которых сами выпускники выбрали, голосуя на портале "Активный гражданин".