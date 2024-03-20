Москвичам пообещали комфортную весеннюю погоду до конца недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Комфортная весенняя погода вернется в Москву во второй половине текущей недели. Об этом в беседе с RT рассказал ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков.

"(Погода. – Прим. ред.) малооблачная, сухая и с большим суточным входом температуры", – уточнил он.

По словам метеоролога, до 24-го числа ночью в Москве будет до минус 2 – минус 4 градусов, а по Подмосковью – от минус 5 до минус 7 градусов. Днем воздух прогреется до 7–9 градусов, а в некоторых районах в центре столицы столбики термометра могут достигнуть и 10 градусов, подчеркнул он.

Во второй половине недели атмосферное давление сильно не изменится, но все равно останется повышенным, добавил Старков.

Ранее синоптик Александр Ильин рассказал, что 19 марта стало самым холодным днем текущей недели. В этот день температура не поднималась выше 6 градусов тепла. 20 марта, по данным Росгидрометцентра, днем в Москве будет в районе от 2 до 7 градусов тепла.

До этого москвичам пообещали повышение температуры в городе до 11 градусов тепла. Это может произойти к концу недели. Эту информацию подтвердил и научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его данным, к этому времени в Москве установится апрельская температура.

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