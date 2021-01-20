Еще 4 770 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве от коронавируса за сутки вылечились 4 770 пациентов. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Там уточнили, что за минувшие сутки в столице выявили 2 452 новых случая коронавируса и госпитализировали 1 234 человека. При этом скончались 65 пациентов с подтвержденным диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию.

"Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих", – напомнили в Оперштабе.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в России наблюдается тренд на снижение уровня заболеваемости коронавирусом.