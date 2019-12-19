Путин похвалил работу компаний "Иннопрактика" и "Номеко"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Владимир Путин высоко оценил работу компаний "Иннопрактика" и "Номеко", отвечая представителю русской службы BBC, по утверждению которой там работают его дочери Катерина Тихонова и Мария Воронцова и получают помощь в ведении выгодного бизнеса, сообщает ТАСС.

"Вы сейчас сказали про вопросы, связанные с бизнесом, упомянули одну женщину, вторую. Вы же не все рассказали, наверное. Упомянули какие-то их личные доли, упомянули объемы этого бизнеса. Вы же ничего этого не сказали, просто обозначили факт, а этого недостаточно", – ответил глава государства во время большой пресс-конференции.

"Вы тогда поковыряйтесь там поподробнее и поймете, какой у них на самом деле бизнес и есть ли он как таковой, и кому там что принадлежит, и кто чем помогает", – посоветовал Путин журналисту.

Он уточнил, что "Иннопрактика" – инициатива ректора МГУ Виктора Садовничего, связанная с "правильным желанием наших высших учебных заведений сочетать возможности нашей науки и образования с реальными потребностями наших производителей и выгодаполучателей внутри российской экономики".

Президент пояснил, что Россия закупает то, что могла бы производить сама. "Это такое звено между наукой и образованием и нашим реальным сектором экономики, вот они чем занимаются. Дай им бог успехов, чтобы они добились зримых, желаемых всеми нами результатов", – сказал Путин.

Президент также обратил внимание на медицинский профиль компании "Номеко", у которой "все, что составляет их так называемый акционерный капитал, приближается к нулю". Вместе с тем он отметил "очень интересное направление, связанное с применением высоких технологий в сфере медицины".

Президент напомнил, что убыль населения в России в этом году – 260 тысяч человек, назвав эту цифру неприемлемой. Он также заявил, что все, что связано со снижением смертности, является одним из приоритетов РФ.

Президент оставил без ответа просьбу подтвердить родство с Тихоновой и Воронцовой.

Путин также призвал не спешить с внесением поправок в Конституцию в части ограничения числа президентских сроков, отметив важность устойчивой многопартийной системы в вопросах управления государством.