МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и тумане

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Мокрый снег в Москве и Московской области продолжит идти до 21:00. Местами возможно налипание снега на проводах и деревьях.
Также в городе ожидается туман с ухудшением видимости до 300-500 метров. Туман сохранится до среду, 20 декабря, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
Водителям стоит быть внимательными на дорогах из-за гололедицы. Возможно увеличение количества заторов и ДТП. Автомобилистов призвали снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров.
Пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
Ранее в Москве было объявлено экстренное предупреждение из-за сильного ветра. Сообщалось о порывах ветра до 17 метров в секунду.
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