МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и тумане

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Мокрый снег в Москве и Московской области продолжит идти до 21:00. Местами возможно налипание снега на проводах и деревьях.

Также в городе ожидается туман с ухудшением видимости до 300-500 метров. Туман сохранится до среду, 20 декабря, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Водителям стоит быть внимательными на дорогах из-за гололедицы. Возможно увеличение количества заторов и ДТП. Автомобилистов призвали снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров.

Пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Ранее в Москве было объявлено экстренное предупреждение из-за сильного ветра. Сообщалось о порывах ветра до 17 метров в секунду.