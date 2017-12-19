В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за мокрого снега и ветра

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МЧС объявило экстренное предупреждение в столичном регионе до 11:00. В Москве и области ожидается сильный ветер, порывы которого могут составить до 17 метров в секунду.

Автомобилистам советуют снизить скорость движения и избегать маневрирования. Пешеходам рекомендуется обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Возможно налипание мокрого снега на провода и деревья, а также гололед.

За минувшие вечер понедельника и ночь на вторник в Москве выпало 8 миллиметров снега, что составляет 15 процентов месячной нормы осадков. Такие цифры зафиксировала базовая метеостанция на ВДНХ.