Финал конкурса "Миссис Россия-2018" прошел в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Финал конкурса "Миссис Россия-2018" прошел в молодежном доме "Планета КВН" в Москве. Победительницей стала Анна Телегина из Твери.
Как сообщает ТАСС, корону победительнице вручила предыдущая миссис Россия Полина Диброва. Отмечается, что украшение сделали мастера "Хохломской росписи" из хохломского золота и камней Swarovski.
За звание самой красивой жены и мамы боролись 30 участниц из самых разных российских городов. Они были выбраны по итогам региональных конкурсов красоты. Известно, что 11 конкурсанток "Миссис Россия-2018" – многодетные мамы.
Первой вице-миссис стала Ксения Андреева из Санкт-Петербурга, а второй – Евгения Бурло из Геленджика. Гран-при конкурса получила Татьяна Грязнова из Нижнего Новгорода, а титул "Мама года" получила 52-летняя Елена Лазаренко, которая воспитывает восемь детей.
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