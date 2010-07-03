Облачная и теплая погода ожидается в Москве

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Предстоящим днем Москва будет находиться на восточной периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. В городе задержится комфортная теплая погода, следует из прогноза на портале "Метеоновости".

Максимальная температура воздуха в столице составит плюс 26-28 градусов, по области – 23-28 градусов тепла. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 749 мм ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в течение всей недели над центром европейской части страны будет очень теплая, даже жаркая погода.

Дневные температуры в диапазоне 25-30 градусов, даже до 31 градуса в Московской области. Начиная с четверга, ночные температуры будут выше среднесуточных значений – выше 16-17 градусов. Кратковременные осадки будут локальными.