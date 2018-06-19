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19 июня 2018, 22:42

Общество

Более 240 тысяч человек посетили в Москве матчи ЧМ-2018 с его начала

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Более 240 тысяч человек посетили в Москве матчи чемпионата мира по футболу с момента старта турнира. Об этом сообщили в пресс-службе агентства "ТурСтат".

Первые 16 матчей чемпионата мира по футболу по всей России посетили более 742 тысяч человек, включая более 244 тысяч – в Москве или 61 тысяч в среднем за матч, отметили в "Турстате", передает Агентство "Москва".

При этом Москва, Санкт-Петербург и Сочи вошли в первую тройку городов по посещаемости матчей ЧМ-2018.

Матч сборной России и Египта на стадионе "Зенит Арена" посетили более 64 тысяч зрителей.

общество ЧМ-2018
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