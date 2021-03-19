Скончался заслуженный артист РФ Виталий Стремовский

Фото: kino-teatr.ru

Заслуженный артист РФ Виталий Стремовский скончался в возрасте 73 лет. Об этом на странице актера в Facebook сообщил его сын, Илья Стремовский.

"К сожалению, должен сообщить, что сегодня ночью папа умер", – написал мужчина.

По словам сына, артист болел коронавирусом.

Виталий Стремовский окончил Школу-студию МХАТ в 1970 году. Кроме того, он имел режиссерское образование – окончил соответствующий курс в Театральном училище имени Щукина.

Звание заслуженного артиста РФ Стремовский получил в 1993 году. Последним местом работы актера стал Центральный академический театр Российской Армии.

