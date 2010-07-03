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11:59

Жириновский назвал свою фамилию "дурацкой"

общество

11:59

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Фото: ТАСС/Алексей Ерешко

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал свою фамилию "дурацкой", передает Агентство "Москва".

Депутат начал размышлять о фамилиях. Он признался, что вспоминает их по частям тела.

"Локоть (речь идет о мэре Новосибирска Анатолии Локоть. - Прим. ред), нос, щека. У предков голова работала. Ноготь давайте еще, перепонка, перегородка, ресница. Полное отсутствие интеллекта. У меня тоже фамилия дурацкая, от слова "жир" – Жириновский", – сказал он.

В то же время политик заметил, что его фамилия уникальная. "В мире нет никого с этой дурацкой фамилией", – подчеркнул он. Парламентарий назвал другие фамилии в своем роду, одну из которых мог бы выбрать.

Среди них Половинкины, Горбуновы, Сергучевы, Макаровы. "Может, Макаров надо взять было, но тут опять: "Куда Макар телят не гонял". Трудно разобраться", – заключил Жириновский.

"Важная персона": Владимир Жириновский

общество

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