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13:34

Витас рассказал о целебных свойствах своего голоса

общество

13:34

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Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Певец Витас, которому 19 февраля исполнилось 40 лет, дал интервью, где поведал о лечебных свойствах воды, заряженной его голосом. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Артист признался, что впервые увидел банки с водой на своем концерте в Кремле, состоявшемся почти 20 лет назад. Приняв их за специфический номер или сюрприз, он все же решил уточнить у продюсера Сергея Пудовкина. Тот и объяснил певцу, что зрители заряжают воду его голосом.

"Если я полезен людям и в таком качестве, то я втройне счастлив. Позже я познакомился с целителем Эмилем Багировым, который имеет доказательную базу, что кристаллы воды под воздействием вибрации меняют свою структуру", – рассказал Витас.

Певец добавил, что не пытался лечиться такой водой, но все же пробовал ее. По словам Витаса, перед концертом он брал бутылку воды из гримерки и ставил ее возле акустической колонки. А другую бутылку оставлял в гримерке. После выступления певец сравнивал вкус.

"Вода, которая стояла у колонки, была совершенно другой по вкусу. Может быть, это самовнушение. Но я давал пробовать воду и своей супруге Светлане, и музыкантам: все подтвердили изменение вкуса", – отметил артист.

Витас добавил, что заряженная его голосом вода не может избавить только от импотенции.

Исполнитель ставил и другие эксперименты, чтобы определить влияние своего голоса на другие организмы. Например, он ставил комнатный цветок на подоконнике так, чтобы с одной стороны у него был дневной свет из окна, а с другой стороны – акустическая колонка с песнями Витаса.

"В течение недели я проводил этот тест. Цветок начал наклоняться не к свету, а к моему голосу, к моей музыке. Это тоже удивительный факт из моей жизни", – заключил Витас.

Свою известность Витас получил благодаря исполнению музыкальных произведений в разных жанрах фальцетом. Высокий голос сперва принес певцу популярность в России и на Украине, а затем и в Китае.

общество

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