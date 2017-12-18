В МЧС предупредили москвичей о сильном ветре и гололедице

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Мокрый снег, усиление ветра и гололедица ожидаются в столице в ближайшие часы. Непогода сохранится до 11:00 вторника, 19 декабря.

Порывы северо-восточного и восточного ветра могут составить до 17 метров в секунду. Возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

В ведомстве напомнили, что из-за непогоды на дорогах могут образоваться заторы и вырасти количество ДТП. Водителей призвали парковать автомобили в гараж или подальше от деревьев.

Пешеходам рекомендовали обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции.

Ранее синоптики предупредили о сильном снегопаде в столице в понедельник, 18 декабря. В городе может выпасть более четверти месячной нормы осадков.