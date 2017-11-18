Москвичи получат бесплатную юридическую консультацию по правам ребенка

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Мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню правовой помощи детям, проведут в столице 20 ноября.

Сотрудники Аппарата уполномоченного по правам ребенка бесплатно проконсультируют жителей по юридическим вопросам. Профессиональную помощь окажут детям-сиротам, усыновителям, детям-инвалидам и их родителям, а также всем тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации по вопросам защиты прав несовершеннолетних.

Опытные юристы и сотрудники правоохранительных органов зачитают лекции на соответствующие темы.

Подробную информация о месте и времени проведения встреч можно узнать на сайте Главного управления министерства юстиции РФ по Москве, а также на сайте Мосгордумы.