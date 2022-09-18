В Москве выявили 5 884 новых случая COVID-19 за сутки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За прошедшие сутки в Москве выявили 5 884 новых случая коронавируса. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Срочная медицинская помощь и дальнейшее лечение под наблюдением специалистов за последние сутки потребовались 264 жителям столицы.

Выздоровели от коронавируса за последние сутки в Москве 5 144 человека, умерли 29 пациентов.

Отмечается, что с начала массового распространения COVID-19 в Москве было выявлено 3 147 063 случая заражения.

Побороть болезнь с начала пандемии коронавируса удалось 2 913 448 жителям столицы. С момента распространения коронавируса от заболевания в Москве скончались 45 698 человек.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что COVID-19 может перейти в самую опасную ОРВИ, тем самым встав на место сезонного гриппа.

По его словам, переход инфекции в сезонную форму может случиться в конце весны – начале лета 2023 года. Крючков предупредил, что ждать конца эпидемии коронавируса в ближайший осенне-зимний период также не нужно.