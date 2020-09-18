Шуруповерт и пакет с судаками забывали пассажиры на объектах Мострансавто летом

Фото: vk.com/ao_mostransavto

Более 500 предметов забыли пассажиры Мострансавто в летний период. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Отмечается, что чаще всего пассажиры в автобусах, на автостанциях и вокзалах забывали транспортные и социальные карты, документы, кошельки, ключи, солнечные очки, соломенные шляпы и удочки.

Однако, как сообщили в пресс-службе, встречались и более необычные находки: воздушный змей, несколько скейтбордов, гардины, шуруповерт, кошачий корм, один детский резиновый сапог, банки с соленьями и пакет с двумя судаками.

Ранее сообщалось, что за три летних месяца сотрудники "Аэроэкспресса" нашли в поездах и терминалах около 330 забытых личных вещей пассажиров. Чаще всего горожане забывали электронные устройства, сумки, солнечные очки, шляпы и зонты.

При этом самой необычной находкой стали часы Rolex, найденные в комплекте с соломенной шляпкой, розовым детским самокатом и скейтбордом. Всего было возвращено 110 вещей.

