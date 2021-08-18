Москва 24: как защитить личные данные в интернете

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19 августа в Общественной палате РФ состоится заседание на тему "Россияне – хозяева своих персональных данных". Речь пойдет о том, как защитить личные данные в цифровом пространстве.

Закон о запрете на распространение персональных данных граждан РФ без их согласия вступил в силу 1 марта 2021 года. Согласно закону, пользователи могут самостоятельно выбирать сайты и соцсети, которым разрешают использовать персональные данные в течение определенного срока. Граждане могут потребовать от любого ресурса в Сети прекратить распространение своих персональных данных и обратиться в суд, если просьба не будет выполнена.

Смотрите трансляцию 19 августа в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.